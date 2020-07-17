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07:25 17.07.2020

Российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения и один боевую травму – штаб ООС

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Российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения и один боевую травму – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения и один боевую травму, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"16 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к использованию на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие… За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов трое защитников Объединенных сил получили ранения, еще один воин - боевую травму", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Водяное, Опытное, Старогнатовка, Гнутово, Авдеевка, Марьинка, Новозвановка, Причепиловка, Орехово.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили одного и  ранили не менее одного российского наемника.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам наших защитников у Водяного…По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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