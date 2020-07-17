На Харьковщине пенсионер подозревается в распространении запрещенной литературы – полиция

Полиция сообщила о подозрении 73-летнему жителю пос.Песочин (Харьковская обл), который написал, издал и передал в харьковскую библиотеку книгу содержащую признаки разжигания межнациональной розни.

"Согласно заключению судебной лингвистической экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, в данном издании отражены языковые признаки разжигания вражды между жителями Украины на языковом, культурном, национальном и идеологической почве", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пенсионеру инкриминируется ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачили мужчину сотрудники СБУ совместно со следователями Харьковского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 6.