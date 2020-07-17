Депутат горсовета подозревается в растрате зерна стоимостью более 51 млн грн – Офис генпрокурора

Прокурорами Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении депутату Долинского горсовета Кировоградской области по факту присвоения, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины), сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"По данным следствия, депутат, будучи директором и участником ООО "Долинский комбикормовый завод", растратил путем злоупотребления своим служебным положением, около 11 тыс тонн зерна кукурузы стоимостью более 51 млн грн, которая была передана этому обществу на ответственное хранение", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса генпрокурора в четверг вечером.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.