События

06:06 17.07.2020

Депутат горсовета подозревается в растрате зерна стоимостью более 51 млн грн – Офис генпрокурора

1 мин читать
Депутат горсовета подозревается в растрате зерна стоимостью более 51 млн грн – Офис генпрокурора

Прокурорами Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении депутату Долинского горсовета Кировоградской области по факту присвоения, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины), сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"По данным следствия, депутат, будучи директором и участником ООО "Долинский комбикормовый завод", растратил путем злоупотребления своим служебным положением, около 11 тыс тонн зерна кукурузы стоимостью более 51 млн грн, которая была передана этому обществу на ответственное хранение", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса генпрокурора в четверг вечером.

 В настоящее время досудебное расследование продолжается.

 

Теги: #кировоградская #украина #депутат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:51 17.07.2020
В Западных областях подтопленных населенных пунктов нет, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий наводнения – ГСЧС

В Западных областях подтопленных населенных пунктов нет, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий наводнения – ГСЧС

07:25 17.07.2020
Российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения и один боевую травму – штаб ООС

Российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения и один боевую травму – штаб ООС

06:52 17.07.2020
На Харьковщине пенсионер подозревается в распространении запрещенной литературы – полиция

На Харьковщине пенсионер подозревается в распространении запрещенной литературы – полиция

04:01 17.07.2020
ГБР  в Одессе разоблачило двух полицейских на "крышевании" проституции

ГБР  в Одессе разоблачило двух полицейских на "крышевании" проституции

23:28 16.07.2020
21 июля может состояться внеочередная сессия Рады - Кравчук

21 июля может состояться внеочередная сессия Рады - Кравчук

22:14 16.07.2020
Новый глава НБУ должен обеспечить независимость центробанка - постпред МВФ в Украине

Новый глава НБУ должен обеспечить независимость центробанка - постпред МВФ в Украине

21:37 16.07.2020
Зеленский считает, что дебаты между Верещук и Кличко были бы весьма интересными

Зеленский считает, что дебаты между Верещук и Кличко были бы весьма интересными

18:41 16.07.2020
Российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала четверга

Российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала четверга

17:30 16.07.2020
Потребнастроения украинцев в июне вернулись к падению – исследование

Потребнастроения украинцев в июне вернулись к падению – исследование

15:55 16.07.2020
ВНО по математике не сдали 13% абитуриентов, по физике 8% – УЦОКО

ВНО по математике не сдали 13% абитуриентов, по физике 8% – УЦОКО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами - Зеленский

Победителем праймериз фракции "Слуга народа" среди кандидатов в мэры Киева стала нардеп Верещук

Следователи ГБР предотвратили заказное убийство заммэра Черкасс, заказчик – депутат горсовета – задержан

Зеленский поздравил Аду Роговцеву с 83-летием

Зеленский призывает не продлевать карантин более чем на месяц: от него "все уже устали"

ПОСЛЕДНЕЕ

США снимают ограничения на въезд в страну для студентов из Европы – госдепартамент

В Китае за сутки выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

Военным удалось потушить пожар на десантном корабле ВМС США в Сан-Диего

Власти Азербайджана продлят жесткий карантин из-за COVID-19 еще на две недели

Польская оппозиция потребовала признать победу Дуды на выборах президента недействительной

Токаев поставил перед правительством Казахстана задачу определиться со статистикой по пандемии коронавируса

Исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко завершил работу в компании

Зеленский: Верещук руководила городом, она человек с опытом

Участвовавшие в праймериз "Слуги народа" не будут самовыдвигаться

Верещук нужно будет поработать, чтобы выйти во 2-й тур выборов мэра Киева и выиграть - Дубинский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА