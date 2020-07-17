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04:04 17.07.2020

В Китае за сутки выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

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В Китае за сутки выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

а истекшие сутки в Китае выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом: 10 больных в активной форме и пять бессимптомных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

14 случаев "импортированы", один инфицированный в активной форме обнаружен внутри страны - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

За предыдущие сутки были выявлены три новых случаев заражения коронавирусом, из них только один больной в активной форме, все были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 83 тыс. 622 активных случаев заражения при 1 тыс. 998 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 68 новых случаев заболевания: 67 в Гонконге и один на Тайване. С начала пандемии в трех районах зарегистрированы 2 тыс. 153 больных с коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 655 (при 10 случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 452 (семь случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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