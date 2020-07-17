События

04:01 17.07.2020

ГБР  в Одессе разоблачило двух полицейских на "крышевании" проституции

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- Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, сообщили о подозрении двум оперуполномоченным Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Нацполиции в Одесской области в получении неправомерной выгоды за "крышевание" проституции.

"По данным предварительного расследования, оперуполномоченные требовали $2500 от лиц, оказывающих платные интимные услуги на территории города Одесса. Взамен обещали не привлекать их к административной ответственности, предусмотренной ст. 181-1 КУоАП (занятие проституцией) и содействие в дальнейшей противоправной деятельности", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в четверг вечером.

Следователи ГБР провели санкционированные судом обыски по месту работы и жительства оперуполномоченных.

"Следователи ГБР сообщили правоохранителям о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - подытожили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Теги: #гбр #проституция #украина
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