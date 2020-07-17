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03:05 17.07.2020

Военным удалось потушить пожар на десантном корабле ВМС США в Сан-Диего

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ППожарожар на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6) ("Боном Ричард") на военно-морской базе в Сан-Диего (штат Калифорния) после четырех дней борьбы был потушен, сообщил в четверг представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек.

"Сейчас, в конце концов, я могу сказать, что мы потушили огонь", - сказал Собек на пресс-конференции.

Он отметил, что сейчас пожарные команды обследуют все помещения, чтобы убедиться в отсутствии пожара.

По его словам, "слишком рано делать какие-либо прогнозы или давать обещания относительно того, каким будет будущее корабля", так как пока степень его повреждения еще точно не изучена.

В операции пожаротушения, помимо многочисленных буксиров, поливавших корабль из пожарных стволов, было задействовано три вертолета, сбрасывавших на него воду.

Командование надводных сил Тихоокеанского флота США сообщило, что, по меньшей мере, уже 63 человека, в том числе 40 военных и 23 гражданских лица, пострадали в ходе тушения пожара.

Сообщение о пожаре поступило в 08:30 по местному времени в воскресенье. Причина возгорания пока не известна. Оно произошло в грузовом отсеке корабля на нижней палубе Deep V, где хранится большое количество имущества и техники морской пехоты.

Универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD 6) находился на военно-морской базе в Сан-Диего на завершающем этапе двухлетнего периода модернизации, в результате которой его планировалось оснастить новейшими истребителями пятого поколения с вертикальным взлетом F-35B. На время работ на нем была отключена пожарная сигнализация.

На момент возникновения пожара на борту корабля находилось около 160 матросов и офицеров. Общая численность команды корабля составляет тысячу моряков.

Теги: #позиция #сша #корабль #пожар
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