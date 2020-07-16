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22:14 16.07.2020

Новый глава НБУ должен обеспечить независимость центробанка - постпред МВФ в Украине

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Новый глава НБУ должен обеспечить независимость центробанка - постпред МВФ в Украине

Новый глава НБУ Кирилл Шевченко должен обеспечить независимость центробанка и поддерживать присущий НБУ высокий уровень профессионализма, заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман.

"Мы желаем ему успеха во главе Нацбанка в этих сложных экономических условиях. В последние годы эффективное проведение Национальным банком денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины. Сверхважно, чтобы независимость Национального Банка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были сохранены и под руководством нового главы", - указал Люнгман в заявлении в четверг.

Теги: #нбу #украина #мвф
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