Зеленский считает, что дебаты между Верещук и Кличко были бы весьма интересными

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что жителям Киева было бы интересно послушать предметные дебаты по важным для столицы вопросам между действующим мэром Виталием Кличко и кандидатом от "Слуги народа", народным депутатом Ириной Верещук.

"Мне кажется, что это очень важно. Я помню, как один президент вызывал меня на дебаты. Мне кажется, что мы должны быть открыты, никто не должен бояться. Мне кажется, что предметные профессиональные дебаты, по вопросам жизни города, градостроительства, ЖКХ, инфраструктуры, финансов, транспорта были бы очень интересны. И киевлянам очень интересно было бы услышать ответы на эти вопросы на дебатах между действующим мэром и Ириной Верещук", - сказал он на брифинге в четверг после завершения заседания фракции "Слуга народа".