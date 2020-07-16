Исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко завершил работу в компании

Экс-директор по развитию бизнеса и исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко завершил работу в компании.

"Друзья, сегодня мой последний день работы в "Нафтогазе Украины", - написал он на своей странице в "Фейсбук" в четверг вечером.

"Оставляя в "Нафтогазе" большие наработки (и деньги от "Газпрома" - направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины", - добавил он.

Как сообщалось, Витренко пришел на высокие руководящие должности в "Нафтогаз" в 2014 году.

С конца 2018 года между ним и главой правления "Нафтогаза" Андреем Коболевым, с которым они вместе работали ранее и вне НАК, стали возникать значительные противоречия. По словам Витренко, они касались глубины трансформации компании и кадровой политики.

В середине мая 2020 года Витренко сообщил о полученном предупреждении относительно сокращения его должности в компании и увольнении через два месяца.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.