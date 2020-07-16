В Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в Офисе президента нет никаких "смотрящих" за Киевом и другими городами Украины, и заявляет, что не знает экс-главу фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Дениса Комарницкого.

"Я просто не знаю, кто такой господин Комарницкий, откровенно говоря. А если я не знаю, то он не может быть "смотрящим", от Офиса. Второе - "смотрящих" от Офиса за Киевом нет. "Смотрящих" за любым городом в Украине от Офиса нет. Вопроса в целом "смотрящих" не существует в нашем Офисе", - сказал он на брифинге в четверг после завершения заседания фракции "Слуга народа".