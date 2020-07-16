Победителем праймериз фракции "Слуга народа" среди кандидатов в мэры Киева стала нардеп Верещук

Парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании в четверг провела праймериз кандидатов для участия в выборах мэра Киева, по победителем которых стала нардеп Ирина Верещук, сообщил присутствовавший на заседании президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Верещук получила все три балла: от фракции, по данным социологии и его поддержку.

Как сообщалось, в праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева участвовали народные депутаты от этой партии: Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Дмитрий Гурин.

15 июля народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что 16 июля на заседании фракции состоятся внутрипартийные праймериз по выбору кандидата на пост мэра Киева. "Президент предложил именно на заседании фракции провести праймериз: будет презентация программ, будет голосование фракции, мнение совета Киевской городской партийной администрации и президента Украины", - сказал Качура журналистам в среду после окончания заседания Верховной Рады.

Верещук в 2010-2015 гг. была мэром города Рава-Русская Львовской области. Избрана народным депутатом по списку партии "Слуга народа" под №29.