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20:33 16.07.2020

В Николаеве спасатели ликвидировали пожар в трюме корабля - ГСЧС

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В Николаеве спасатели ликвидировали пожар в трюме корабля - ГСЧС

В Николаеве в трюме среднего десантного корабля, который находится на ремонте, возник пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"16 июля в ГСЧС поступила информация, что в г.Николаев на территории ГП "Николаевский судостроительный завод" в трюме среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко", который находится на ремонте, возник пожар", - говорится в сообщении.

Так, в 15:10 пожар в трюме корабля локализован на площади 8 кв. м, а в 15:38 возгорание было ликвидировано.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Теги: #корабль #николаев #пожар
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