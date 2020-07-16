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20:06 16.07.2020

"Астарта" во II кв.-2020 сократила продажи сахара на 26%

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"Астарта" во II кв.-2020 сократила продажи сахара на 26%

Агропромышленный холдинг "Астарта", крупнейший производитель сахара в Украине, в апреле-июне 2020 года сократил продажи сахара на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 74 тыс. тонн, сообщила компания на Варшавской фондовой бирже в четверг.

Согласно сообщению компании, реализация кукурузы снизилась на 47% – до 99,45 тыс. тонн, пшеницы – на 83%, до 1,03 тыс. тонн, соевого масла - на 31%, до 8,27 тыс. тонн, соевого шрота – на 22%, до 36,16 тыс. тонн, подсолнечника – 99%, до 33 тонн, молока – на 8%, до 22,49 тыс. тонн.

В целом за первое полугодие 2020 "Астарта" сократила продажи сахара на 1% - до 151,55 тыс. тонн, кукурузы – на 32%, до 335,44 тыс. тонн, пшеницы – на 73%, до 4,43 тыс. тонн, соевого масла - на 26%, до 19,41 тыс. тонн, соевого шрота – на 11%, до 82,97 тыс. тонн, подсолнечника – на 99%, до 102 тонн, молока – на 9%, до 46,12 тыс. тонн.

Как сообщалось, "Астарта" в 2019 году получила EUR1,69 млн чистой прибыли против EUR18,26 млн чистого убытка в 2018 году, выручка выросла на 20,4% – до EUR448,01 млн.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 24 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Теги: #астарта
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