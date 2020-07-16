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20:14 16.07.2020

Правоохранители проводят обыски в Днепровском горсовете по делу о незаконном завладении земельными участками

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Правоохранители проводят обыски в Днепровском горсовете по делу о незаконном завладении земельными участками

Правоохранители проводят обыски в подразделениях Днепровского городского совета и Главного управления Госгеокадастра в Днепровской области в рамках расследования уголовного производства по фактам мошенничества и злоупотребления властью.

Как сообщает пресс-центр Служба безопасности Украины, во время досудебного расследования правоохранители получили доказательства незаконного отчуждения коммунального имущества при содействии чиновников местных органов власти.

"По предварительной версии следствия, более 500 земельных участков рыночной стоимостью 1,5 млрд грн, расположенных на территории областного центра, противоправно перешли в собственность коммерсантов", - сказано в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщает, что по данным следствия, государственный кадастровый регистратор отдела в Днепре Главного управления Госгеокадастра в Днепропетровской области с января по ноябрь 2019 года, используя "Ключ электронный "Алмаз-1 ", противоправно выполнил более 800 регистрационных действий по около 500 земельным участкам.

Так, следователи установили факты уничтожения объектов культурного наследия на территории Днепра и передачи участков, на которых они были расположены, под коммерческую застройку.

Кроме того, зафиксировано выделение земельных участков на фигурантов, которые на время регистрации считались умершими в соответствии с реестром актов гражданского состояния и другие факты злоупотребления чиновниками Днепровской горсовета своим служебным положением при выводе земельных участков из коммунальной собственности.

Во время обысков в рамках начатого уголовного производства, зарегистрированного по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 и ч.2 ст.364 УК Украины, выявлена документация, свидетельствующая о незаконности действий чиновников.

 

Теги: #обыск #днепр #горсовет
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