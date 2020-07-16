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20:05 16.07.2020

"Укроборонпром" готов предоставить Урускому и новому министерству всю необходимую помощь в пределах своей компетенции

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"Укроборонпром" готов предоставить Урускому и новому министерству всю необходимую помощь в пределах своей компетенции

Назначение Верховной Радой нового члена правительства - вице-премьер-министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского является одним из ключевых назначений для госконцерна "Укроборонпром", поскольку новое министерство должно стать главным органом власти, который формирует политику всего оборонно-промышленного комплекса страны, заявляет замдиректора концерна по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафа Найем.

"Я искренне надеюсь на плодотворное сотрудничество в решении проблем отрасли и желаю господину Урускому сил на новой должности. В то же время, создание нового министерства - не дело одного голосования. Новому руководителю понадобится некоторое время, помощь правительства и депутатов для запуска работы нового органа власти", - написал Найем на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Он заверил, что концерн "Укроборонпром" готов предоставить новому органу исполнительной власти всю необходимую помощь в пределах своих компетенций: предоставить аналитическую информацию по отрасли, подготовить проекты необходимых подзаконных актов, в частности, положения о работе министерства, а также предоставлять необходимые консультации в подборе кадров.

"От себя добавлю - как человек, который занимается взаимодействием Концерна с органами государственной власти, я искренне желаю новому вице-премьер-министру здоровой злости сделать то, на что не были способны все предыдущие правительства страны - осуществить крупную реформу в сфере ОПК и начать масштабное перевооружение армии современными отечественными образцами ВВТ", - написал Найем.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить между всеми органами, которые занимались оборонно-промышленным комплексом, трансфер политик и наработок в новое министерство, постоянство процессов сделает невозможной ситуацию "когда никто ни за что не отвечает".

"Такого в стратегическом секторе экономики страны допустить нельзя, тем более что речь идет о безопасности государства и боеспособность армии. Мы в Укроборонпроме к этому готовы", - подытожил Найем.

Теги: #уруский #найем #назначение
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