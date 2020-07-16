Британия обвинила российских хакеров в попытке атак на организации, занимающиеся разработкой вакцин от COVID-19

Национальный центр кибербезопасности Британии в четверг обвинил российских хакеров в попытке похитить информацию о разработке британской вакцины от коронавируса COVID-19.

"Официальные лица в британских спецслужбах сообщили, что российские киберагенты пытались атаковать организации, занимающиеся разработкой вакцин против коронавируса", - говорится в заявлении центра, распространенном на его сайте в четверг.

По данным британской стороны, за этим стоит группировка хакеров под названием APT29, которая атакует организации по всему миру. Также эта группировка известна под именами "Герцоги" или "Уютный медведь". По оценкам британских спецслужб, эти хакеры действуют от лица российских спецслужб. Эту оценку также поддержали американские и канадские разведслужбы - Центр безопасности коммуникаций (подразделение Минобороны Канады), министерство внутренней безопасности США, американское Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры и Агентство национальной безопасности.

Лондон и его партнеры полагают, что эти хакеры ведут кампанию, целью которой является кража интеллектуальной собственности, имеющей высокую ценность, в правительственных учреждениях, в дипломатической сфере, в научных центрах, в области здравоохранения и энергетики.

Директор по вопросам кибербезопасности в агентстве национальной безопасности США Энн Нойбергер со своей стороны заявила, что доклад британских специалистов призван побудить всех "воспринимать эту киберугрозу всерьёз".

"APT29 имеет давнюю историю попыток атаковать правительственные, дипломатические, аналитические, медицинские и энергетические организации для получения разведывательных данных, поэтому мы призываем всех серьезно отнестись к этой угрозе и применять меры по ее смягчению, указанные в рекомендациях", - заявила она.

В канадском центре безопасности коммуникаций заявили, что во время пандемии существует повышенный риск в области кибербезопасности для канадских медицинских учреждений. Его специалисты призывают медицинские организации без промедления связаться с центром, если те заподозрят, что стали мишенью хакеров.

В британском центре осудили "эти отвратительные нападения на тех, кто выполняет жизненно важную работу по борьбе с пандемией коронавируса".

Кроме того, британский центр кибербезопасности совместно с коллегами в Америке выпустил свод правил в области безопасности для организаций, занимающихся разработкой коронавируса, которые призваны защитить их от кибератак. Также он содержит рекомендации по выявлению киберугрозы и смягчения ее последствий