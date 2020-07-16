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19:24 16.07.2020

Зеленский поздравил Аду Роговцеву с 83-летием

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Зеленский поздравил Аду Роговцеву с 83-летием

Президент Владимир Зеленский поздравил актрису театра и кино, Героя Украины Аду Роговцеву с днем рождения, сообщает пресс-служба Офиса президента на странице в Фейсбуке.

"Великая украинская актриса, вы на протяжении многих лет радуете нас непревзойденнным гениальным творчеством, даря любовь своего сердца", - говорится в поздравлении Зеленского.

Президент отметил, что жизненный путь Ады Роговцевой является примером патриотизма и преданности своему призванию.

"С вашим именем связаны самые яркие страницы отечественного кино и театра. Благодарю вас за высокое искусство, за то, что делаете наш мир лучше", - отметил глава государства.

Он пожелал актрисе крепкого здоровья и вдохновения.

Ада Роговцева родилась в г.Глухов в 1937 году. В 1959 году окончила Киевский театральный институт. Звания "Народной артистки Украины" удостоена в 1967 году.

Теги: #зеленский #роговцева
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