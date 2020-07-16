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19:19 16.07.2020

Американцы по вопросу COVID-19 больше доверяют инфекционисту Фаучи, чем Трампу

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Американцы по вопросу COVID-19 больше доверяют инфекционисту Фаучи, чем Трампу

Граждане США больше доверяют информации по коронавирусу COVID-19 от ведущего американского инфекциониста Энтони Фаучи, чем от президента США Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса Квиннипэкского университета.

Согласно его данным, 67% респондентов заявили, что не доверяют той информации, которую предоставляет Трамп. Еще 30%, напротив, испытывают доверие к данным президента.

Между тем, на вопрос, доверяют ли они в этом вопросе Фаучи, 65% респондентов ответили утвердительно.

Опрос проводился 9-13 июля. В нем приняло участие более 1,2 тыс. американцев.

Ранее американские СМИ указывали на разногласия в позициях Трампа и Фаучи по коронавирусу, в частности, относительно необходимости быстрого снятия ограничений и возобновления экономической деятельности. Однако в Белом доме сообщения о разногласиях опровергли и заявили о "хороших отношениях" между ними.

Ранее не этой неделе Фаучи подверг критике действия администрации США. По его словам, власти США не смогли ввести тотальный режим изоляции, в результате чего коронавирус продолжает распространяться по стране.

США занимают первое место по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов среди всех стран мира. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 3,6 млн случаев заражения, причем свыше 140 тыс. заболевших скончались.

Теги: #доверие #сша #опрос #американцы
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