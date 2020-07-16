Кулеба о кибератаках РФ против разработчиков вакцины COVID-19: Нарушения не должны оставаться безнаказанными

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил озабоченность по поводу кибератак России против разработчиков вакцины COVID-19 , подчеркнув, что Украина годами страдает от российских кибератак и настаивает на том, что международное право полностью применимо к киберпространству.

"Я присоединяюсь к Доминику Рабу (глава британского МИД – ИФ-У), канадским и американским партнерам в выражении озабоченности по поводу российских кибератак против разработчиков вакцины COVID-19. Украина годами страдает от российских кибератак и настаивает на том, что международное право полностью применимо к киберпространству. Нарушения не должны оставаться безнаказанными", - написал он в своем аккаунте Twitter в четверг.