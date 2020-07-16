Правоохранители устанавливают местонахождение заммэра Черкасс

Правоохранители устанавливают местонахождение заместителя мэра Черкасс Юрия Ботнаря, который 15 июля ушел на встречу и не вернулся.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, в полицию обратились родные заместителя мэра Черкасс с сообщением о том, что чиновник длительное время не выходит на связь, на рабочем месте он также отсутствует.

"Согласно предоставленной информации, мужчина 15 июля вечером вышел по делам и до сих пор не вернулся. Коллегам по работе также неизвестно его местонахождение", - говорится в сообщении.

По данному факту полицией Черкасс внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст.115 Уголовного кодекса Украины. Полицейские начали мероприятия по установлению места нахождения мужчины.

Ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил об исчезновении Ботнаря.

"Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара. По информации его жены и отца, вчера, около 19:30, в районе городского совета чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится", - написал Бондаренко в Фейсбуке.