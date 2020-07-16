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18:41 16.07.2020

Российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала четверга

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Российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала четверга

Российские наемники с начала четверга пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, военнослужащие Вооруженных сил Украины не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"16 июля вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", враг трижды обстрелял наши опорные пункты неподалеку Водяного из гранатометов различных систем, зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Также противник задействовал станковые противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие у н.п. Старогнатовка и Марьинка.

В свою очередь подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям врага заставляли его отказаться от продолжения обстрелов.

"Потери противника уточняются. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано.

Теги: #рф #оос #сводка #украина #ордло
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