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17:57 16.07.2020

Киевский апелляционный суд приостановил работу из-за сообщения о минировании

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Киевский апелляционный суд приостановил работу из-за сообщения о минировании

Киевский апелляционный суд временно приостановил работу для проведения правоохранителями проверки информации о минировании здания, сообщает пресс-служба суда.

"16 июля 2020 года поступило сообщение о минировании помещения Киевского апелляционного суда. Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий", - сказано в сообщении.

Отмечается, что настоящее время проводится эвакуация сотрудников и посетителей суда.

Теги: #киев #минирование #суд
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