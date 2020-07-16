События

15:55 16.07.2020

ВНО по математике не сдали 13% абитуриентов, по физике 8% – УЦОКО

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ВНО по математике не сдали 13% абитуриентов, по физике 8% – УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) констатирует, что внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике сдали 87% абитуриентов, а по физике – 92% абитуриентов.

"Сегодня состоялось первое заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога "сдал/не сдал". Был определен пороговый балл "сдал/не сдал" для тестов по математике и физике. Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по математике, который соответствует 9 тестовым баллам, по физике – 12", - говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО.

Таким образом, от общего количества абитуриентов, принимавших участие в тестировании по каждому данных предметов, порог "сдал/не сдал" преодолели по математике 87%, а по физике - 92%.

Как сообщалось, в ВНО по физике приняли участие более 22 тыс. человек, а по математике – 152 тыс. человек.

Теги: #вно #украина #уцоко
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