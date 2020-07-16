СБУ предотвратила три теракта в 2020 году - Баканов

Сотрудники Службы безопасности предупредили три теракта и задержали четверых причастных к их подготовке лиц за последние полгода, сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

"Только за последние полгода сотрудники Службы безопасности предупредили три теракта и задержали четверых лиц, причастных к их подготовке", - сказал Баканов на совещании руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия уголовным правонарушениям против общественной безопасности и общественного порядка, а также совершенным с использованием оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ в Офисе генерального прокурора Украины в Киеве в четверг.

Баканов отметил, что, например, в апреле этого года СБУ выявила подрывника, который ранее заложил бомбу возле входа в торговый центр "Французский бульвар" в городе Харьков. В июне задержала бывшего военного, который пытался заложить четыре мины на территории госпиталя в Северодонецке и на станции Рубежное, в июле - боевика "ЛНР", который собирался подорвать цистерны с аммиаком.

"Если бы это случилось, даже сложно представить последствия такой трагедии", - сказал он.

По словам Баканова, в этом году по материалам СБУ суды уже вынесли 28 приговоров за террористическую деятельность и 16 - за создание террористической группы или организации.

Кроме того, СБУ экстрадировала в Грузию одного из вожаков "ИГИЛ", которого ранее СБУ задержала в Киевской области.

"В целом за полгода запрещен въезд в Украину для 254 иностранцев, причастных к терроризму и экстремистским организациям", - отметил глава СБУ.

Также с начала 2020 года СБУ разоблачила 51 преступную группировку и совместно с коллегами предупредила 6 заказных убийств. Баканов отметила, что это больше, чем за весь 2019 год.