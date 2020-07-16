Аваков: из почти 100 тысяч массовых акций в Украине в течение полугода лишь единицы были вызовом для общественной безопасности

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подчеркивает эффективность работы так называемой "скандинавской модели" работы правоохранителей на массовых акциях: преступления против общественной безопасности на массовых мероприятиях единичны.

Выступая в четверг в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов, министр напомнил, что полиция применяет так называемую "скандинавскую модель" обеспечения правопорядка на массовых мероприятиях.

"Как следствие - удалось минимизировать силовые противостояния на улицах между участниками акций и правоохранителями, в том числе благодаря эффективной деятельности "полиции диалога", - рассказал Аваков.

По его словам, на протяжении первого полугодия 2020 года в Украине прошло почти 90 тысяч массовых мероприятий.

"И только три из них полиция квалифицировала как преступления против общественной безопасности", - подчеркнул глава МВД.

"Безопасность без политики – это задача МВД", - добавил Аваков.

Также глава ведомства подчеркнул, что активным инструментом противодействия нарушениям правопорядка, в том числе, уличной преступности, является использование системы видеонаблюдения.

По словам министра, местные органы власти активно размещают системы видеонаблюдения в населенных пунктах и на автодорогах.

Глава МВД отметил, что комплексные системы видеонаблюдения "безопасный город" работают практически во всех регионах, информацию с таких систем наблюдения активно используют правоохранители для раскрытия уличных преступлений "по горячим следам".