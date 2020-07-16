В Польше 333 новых заболевших COVID-19 за сутки, 436 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли – worldometers

В Польше в четверг подтверждены 333 новых случая инфицирования COVID-19. Выздоровели 436 человек, 11 человек из числа ранее заболевших скончались, сообщается на портале worldometers.info.

Днем ранее, 15 июля, было выявлено 264 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 736 человек, 6 человек из числа ранее заболевших скончались.

14 июля выявлено 267 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровел 241 человек, 12 человек из числа ранее заболевших скончались.

13 июля выявлено 265 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровели 367 человек, 5 человек из числа ранее заболевших скончались.

12 июля сообщалось о 370 новых случаях Covid-19, 3 человек умерли, 513 выздоровели.

11 июля - о 305 новых случая Covid-19, 6 умерших и 587 выздоровевших.

10 июля было 265 новых заболевших Covid-19 за сутки, 571 выздоровели, 11 жертв.

По данным worldometers.info, в настоящее время активных больных в Польше 8 521, что на 114 меньше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии были зафиксированы 39 054 случая инфицирования, умерли 1 605 человек, выздоровели – 28 928 человек.