События

13:03 16.07.2020

В Польше 333 новых заболевших COVID-19 за сутки, 436 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли – worldometers

1 мин читать
В Польше 333 новых заболевших COVID-19 за сутки, 436 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли – worldometers

В Польше в четверг подтверждены 333 новых случая инфицирования COVID-19. Выздоровели 436 человек, 11 человек из числа ранее заболевших скончались, сообщается на портале worldometers.info.

Днем ранее, 15 июля, было выявлено 264 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 736 человек, 6 человек из числа ранее заболевших скончались.

14 июля выявлено 267 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровел 241 человек, 12 человек из числа ранее заболевших скончались.

13 июля выявлено 265 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровели 367 человек, 5 человек из числа ранее заболевших скончались.

12 июля сообщалось о 370 новых случаях Covid-19, 3 человек умерли, 513 выздоровели.

11 июля - о 305 новых случая Covid-19, 6 умерших и 587 выздоровевших.

10 июля было 265 новых заболевших Covid-19 за сутки, 571 выздоровели, 11 жертв.

По данным worldometers.info, в настоящее время активных больных в Польше 8 521, что на 114 меньше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии были зафиксированы 39 054 случая инфицирования, умерли 1 605 человек, выздоровели – 28 928 человек.

Теги: #коронавирус #польша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:03 16.07.2020
Зеленский призывает не продлевать карантин более чем на месяц: от него "все уже устали"

Зеленский призывает не продлевать карантин более чем на месяц: от него "все уже устали"

12:46 16.07.2020
Киев и Черновицкая область вошли в список регионов с широким распространением COVID-19 – показатели Минздрав

Киев и Черновицкая область вошли в список регионов с широким распространением COVID-19 – показатели Минздрав

12:36 16.07.2020
Более половины украинцев не доверяют данным о заболеваемости COVID-19 в Украине – соцопрос

Более половины украинцев не доверяют данным о заболеваемости COVID-19 в Украине – соцопрос

11:58 16.07.2020
В ВСУ за сутки выявлено 11 новых случаев Covid-19, выздоровели 8 – командование Медсил

В ВСУ за сутки выявлено 11 новых случаев Covid-19, выздоровели 8 – командование Медсил

10:28 16.07.2020
Степанов: общепиты в Украине не могут работать с 23:00 до 7:00

Степанов: общепиты в Украине не могут работать с 23:00 до 7:00

09:59 16.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 13 областях Украины

Количество больных COVID-19 снизилось в 13 областях Украины

09:36 16.07.2020
В Украине 848 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 800 - выздоровели, 18 новых жертв вируса

В Украине 848 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 800 - выздоровели, 18 новых жертв вируса

08:39 16.07.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 584 тыс., число инфицированных - более 13,5 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 584 тыс., число инфицированных - более 13,5 млн

08:37 16.07.2020
Во Львовской области за день почти 200 новых больных коронавирусом

Во Львовской области за день почти 200 новых больных коронавирусом

07:37 16.07.2020
Число жертв коронавируса COVID-19 в США превысило 140 тыс

Число жертв коронавируса COVID-19 в США превысило 140 тыс

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных COVID-19 снизилось в 13 областях Украины

В Украине 848 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 800 - выздоровели, 18 новых жертв вируса

Зеленский внес в парламент кандидатуру Шевченко на пост главы Нацбанка

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, пострадавших нет

Венедиктова: суды удовлетворили 60 исков бывших прокуроров в связи с люстрацией и 15 – в связи с реформой органов прокуратуры

ПОСЛЕДНЕЕ

В ближайшие дни в большинстве областей Украины потеплеет, лишь на западе похолодает и пройдут дожди

Аваков наградил медалью "За отвагу в службе" полицейского Овдиюка, раненного в ООС 20 мая - МВД

Митинг в защиту украинского языка проходит у здания Рады

Степанов: вопрос повышения зарплат медикам в школах должны решать местные громады

В поездах до Киева и обратно решили продавать билеты на места

Прокуратура в Черкасской области требует вернуть в собственность государства землю с/х значения стоимостью 320 млн грн

В Турции разбился военный самолет, погибли семь человек

Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь

На Буковине от коронавируса выздоровели гораздо больше людей, чем заболели, однако осенью вероятна повторная вспышка

Трамп заменил главу своего предвыборного штаба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА