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12:24 16.07.2020

В ближайшие дни в большинстве областей Украины потеплеет, лишь на западе похолодает и пройдут дожди

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В ближайшие дни в большинстве областей Украины потеплеет, лишь на западе похолодает и пройдут дожди

Атмосферный фронт, перемещающийся из центральной Европы, в ближайшие двое суток принесет в западные области Украины довольно прохладную погоду и кратковременные дожди, тогда как на остальной территории Украины в эти дни в основном будет сухо и температура немного повысится.

Как сообщает Укргидрометцентр, 17 июля в западных областях Украины кратковременные дожди, грозы; температура ночью 9-14°, днем 19-24°. На остальной территории без осадков, лишь в Житомирской и Винницкой областях днем небольшой кратковременный дождь; температура ночью 11-16 °, на побережье морей 17-19°, днем 24-29°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15 °, днем 25-27 °.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве с начала метеорологических наблюдений в день 17 июля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 35,4 градусов тепла в 2016 году, а самая низкая ночью – на отметке 8,8 градусов выше ноля в 1911 году.

В субботу, 18 июля, в западных областях кратковременные дожди, грозы, днем в Закарпатье и в Карпатах значительные дожди; температура воздуха ночью 10-16°, днем 20-25°. На остальной территории без осадков, температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днём 24-29°, на юге страны местами 30-32°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

16 июля в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 21-25°, возле Одессы 18°; в Днепре в пределах Киева 21°.

Теги: #прогноз #продажа
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