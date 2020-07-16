В ВСУ за сутки выявлено 11 новых случаев Covid-19, выздоровели 8 – командование Медсил

11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, сейчас болеет 128 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 3 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих и военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - сообщается на странице командования Медицинских сил ВСУ в Facebook в четверг.

Остальные 8 человек лечатся дома под наблюдением врачей. "На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 8 человек (Львовская область - 2 военнослужащих, Киевская область - 4 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Ровенская область - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, всего за время пандемии выздоровели 494 человека летальных случаев - 5.

При этом днем ранее сообщалось о 486 выздоровевших и 125 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровело 8 человек, а количество болеющих возросло на три.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 467 человек, у 88 из них в ближайшие три дня истекает срок изоляции.