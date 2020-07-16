Аваков наградил медалью "За отвагу в службе" полицейского Овдиюка, раненного в ООС 20 мая - МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил полицейского батальона "Луганск-1", командира разведывательной роты, старшего лейтенанта полиции Леонида Овдиюк с позывным "Свояк", раненого 20 мая в зоне проведения операции Объединенных сил, медалью "За отвагу в службе", сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщается, Аваков посетил Овдиюка в больнице МВД.

"Леонид Овдиюк прошел сложный этап реанимации, сейчас имеет хорошую динамику. Мы все этому рады, так как в первые моменты после ранения трудно было сказать, выживет ли он. Сегодня он улыбается и переходит на реабилитацию. Затем, мы надеемся, он вернется на службу", - отметил Аваков.

Также министр сообщил, что батальон патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" ГУ Национальной полиции в Луганской области будет носить имя экс-командира, погибшего при исполнении в зоне проведения ООС, полковника Сергея Губанова.

Как сообщалось, 20 мая во время выполнения боевой задачи по патрулированию линии разграничения по р. Северский Донец, взрывом враждебной мины была поражена группа полицейских во главе с командиром батальона "Луганск-1" полковником полиции Сергеем Губановым. Он погиб, трое полицейских получили ранения. Губанов первым из украинских полицейских был удостоен Президентом звания Героя Украины – посмертно.