События

10:57 16.07.2020

Аваков наградил медалью "За отвагу в службе" полицейского Овдиюка, раненного в ООС 20 мая - МВД

1 мин читать
Аваков наградил медалью "За отвагу в службе" полицейского Овдиюка, раненного в ООС 20 мая - МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил полицейского батальона "Луганск-1", командира разведывательной роты, старшего лейтенанта полиции Леонида Овдиюк с позывным "Свояк", раненого 20 мая в зоне проведения операции Объединенных сил, медалью "За отвагу в службе", сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщается, Аваков посетил Овдиюка в больнице МВД.

"Леонид Овдиюк прошел сложный этап реанимации, сейчас имеет хорошую динамику. Мы все этому рады, так как в первые моменты после ранения трудно было сказать, выживет ли он. Сегодня он улыбается и переходит на реабилитацию. Затем, мы надеемся, он вернется на службу", - отметил Аваков.

Также министр сообщил, что батальон патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" ГУ Национальной полиции в Луганской области будет носить имя экс-командира, погибшего при исполнении в зоне проведения ООС, полковника Сергея Губанова.

Как сообщалось, 20 мая во время выполнения боевой задачи по патрулированию линии разграничения по р. Северский Донец, взрывом враждебной мины была поражена группа полицейских во главе с командиром батальона "Луганск-1" полковником полиции Сергеем Губановым. Он погиб, трое полицейских получили ранения. Губанов первым из украинских полицейских был удостоен Президентом звания Героя Украины – посмертно.

Теги: #награда #мвд #аваков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:36 16.07.2020
Полиция задержала 132 человека на акции оппозиции в центре Москвы

Полиция задержала 132 человека на акции оппозиции в центре Москвы

20:38 15.07.2020
Похищенный в Киеве 1 июля предприниматель освобожден - Аваков

Похищенный в Киеве 1 июля предприниматель освобожден - Аваков

14:43 13.07.2020
Зеленский и Аваков указали на важность принятия закон об усилении ответственности водителей за смертельные ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Зеленский и Аваков указали на важность принятия закон об усилении ответственности водителей за смертельные ДТП в состоянии алкогольного опьянения

14:14 08.07.2020
Предлагаемый МВД запрет регистраций в Украине авто из-за рубежа с пометкой об утилизации приведет к потерям бюджета более $327 млн в год - эксперты

Предлагаемый МВД запрет регистраций в Украине авто из-за рубежа с пометкой об утилизации приведет к потерям бюджета более $327 млн в год - эксперты

11:28 08.07.2020
Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров в Луганской области - Аваков

Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров в Луганской области - Аваков

10:48 08.07.2020
Аваков не исключает использование пожарной авиации для ликвидации пожара в Луганской области

Аваков не исключает использование пожарной авиации для ликвидации пожара в Луганской области

09:43 08.07.2020
В Новоайдарский район Луганской области, пострадавший от лесных пожаров, прибыли главы МВД, ГСЧС и Нацполиции - Аваков

В Новоайдарский район Луганской области, пострадавший от лесных пожаров, прибыли главы МВД, ГСЧС и Нацполиции - Аваков

10:43 05.07.2020
Зеленский присвоил Героя Украины посмертно погибшим при спасении людей в колледже Одессы и наградил моряков по случаю дня ВМС

Зеленский присвоил Героя Украины посмертно погибшим при спасении людей в колледже Одессы и наградил моряков по случаю дня ВМС

20:21 02.07.2020
В Киеве три сервисных центра МВД закрыты из-за выявления COVID-19 у сотрудников

В Киеве три сервисных центра МВД закрыты из-за выявления COVID-19 у сотрудников

17:17 26.06.2020
Аваков обсудил с министром экономики и финансов Франции межгосударственные проекты и гуманитарную ситуацию на Донбассе

Аваков обсудил с министром экономики и финансов Франции межгосударственные проекты и гуманитарную ситуацию на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных COVID-19 снизилось в 13 областях Украины

В Украине 848 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 800 - выздоровели, 18 новых жертв вируса

Зеленский внес в парламент кандидатуру Шевченко на пост главы Нацбанка

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, пострадавших нет

Венедиктова: суды удовлетворили 60 исков бывших прокуроров в связи с люстрацией и 15 – в связи с реформой органов прокуратуры

ПОСЛЕДНЕЕ

Митинг в защиту украинского языка проходит у здания Рады

Степанов: вопрос повышения зарплат медикам в школах должны решать местные громады

Степанов: общепиты в Украине не могут работать с 23:00 до 7:00

Количество больных COVID-19 снизилось в 13 областях Украины

В Украине 848 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 800 - выздоровели, 18 новых жертв вируса

В поездах до Киева и обратно решили продавать билеты на места

Число жертв коронавируса в мире превысило 584 тыс., число инфицированных - более 13,5 млн

Во Львовской области за день почти 200 новых больных коронавирусом

Прокуратура в Черкасской области требует вернуть в собственность государства землю с/х значения стоимостью 320 млн грн

Число жертв коронавируса COVID-19 в США превысило 140 тыс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА