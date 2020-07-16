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10:47 16.07.2020

Митинг в защиту украинского языка проходит у здания Рады

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Митинг в защиту украинского языка проходит у здания Рады

Несколько сотен человек проводят в четверг у стен Верховной Рады митинг в защиту украинского языка.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники акции пришли на пл.Конституции с партийными флагами "Европейской солидарности", ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Демократичной сокиры", а также с национальными флагами Украины

Участники митинга растянули баннер "Язык или смерть" так, чтобы он был виден из окон парламента.

На площади установлена сцена, на которой выступают активисты.

Количество правоохранителей, охраняющих здание парламента, не больше, чем обычно, ситуация спокойная.

Как сообщалось, народный депутат из фракции "Слуга народу" Максим Бужанский предложил отменить закон о государственном языке и внес соответствующий законопроект №2362 в парламент. По мнению народного депутата, действующий закон о государственном языке "ничего общего с защитой и развитием украинского языка не имеет" и "направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского". Он уверен, что отмена данного закона "откроет возможность для написания действительно стоящего документа", который будет отвечать интересам Украины и европейским ценностям.

Бужанский в своем законопроекте предлагает отменить обязательное изучение 80% предметов в школах на украинском языке, а взамен хочет чтобы "перечень учебных предметов, изучаемых на государственном языке, определялся образовательной программой образовательного учреждения с учетом особенностей языковой среды".

Фракция партии "Европейская солидарность" и другие патриотически настроенные силы в парламенте заявили, что сделают все для того, чтобы законопроект №2362 не был рассмотрен в зале Рады.

На 16 июля предполагалось рассмотрение законопроекта в парламенте, однако 15 июля уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект Бужанского.

В тот же день председатель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информполитики, народный депутат Никита Потураев (фракция "Слуга народа") заявил, что законопроект Бужанского лишает детей возможности полноценно овладеть государственным языком и от метил, что проблемы с тем, что граждане в восточных регионах Украины получают образование на украинском языке, нет.

Теги: #верховная_рада #митинг #языковой_закон
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