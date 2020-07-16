Степанов: вопрос повышения зарплат медикам в школах должны решать местные громады

Вопрос повышения зарплат медикам в школах должны решать местные громады, в чьей собственности и находятся школы, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Учреждения образования - это коммунальная собственность, они принадлежат громадам. Проще говоря, финансирует их мэрия или территориальная громада. Все финансирование, в том числе, и вопрос зарплаты медработников в таких учреждениях в компетенции этих органов управления",- сказал он на пресс-брифинге в Киеве в четверг

Степанов призвал местные власти повысить зарплаты таким медикам с нового учебного года.