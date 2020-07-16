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09:59 16.07.2020

Количество больных COVID-19 снизилось в 13 областях Украины

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Количество больных COVID-19 снизилось в 13 областях Украины

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 13 из 24 областей Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг утром.

При этом наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (197 случаев) и в Киеве (116 случаев).

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 27 новых случаев заболевания COVID-19 и 50 случаев выздоровления ранее заболевших, сейчас в области болеет 510 человек (на 23 меньше, чем днем ранее);

- в Волынской области подтверждено 30 новых случаев заболевания COVID-19 и 114 случаев выздоровления, сейчас в области болеют 1 119 человека (на 84 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области 8 новых случаев заболевания и 10 – выздоровления, сейчас болеет 84 человека (на 2 меньше за сутки);

- в Донецкой области 9 новых случаев заболевания и 13 случаев выздоровления, болеет 472 человека (на 4 меньше за сутки);

- в Житомирской области 19 человек заболели и 22 – выздоровели, сейчас болеет 309 человек (на 3 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 54 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 26 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 618 человек (на 27 больше за сутки);

- в Запорожской области 11 новых случаев заболевания и 9 выздоровевших, сейчас болеет 87 человек (на 2 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 54 новых случая заболевания и 3 случая смерти, 13 выздоровели, сейчас болеют 1 867 человек (на 48 больше за сутки);

- в Киеве 116 новых случаев заболевания, умерших и выздоровевших нет, сейчас болеет 4 327 человек (на 116 больше за сутки);

- в Киевской области 16 новых заболевших, 1 случай смерти, 86 человек выздоровели, сейчас болеют 945 человек (на 71 меньше за сутки);

- в Кировоградской области 1 новый случай заболевания за сутки, 2 человека выздоровели, сейчас болеют 47 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Луганской области 1 случай заболевания за сутки, сейчас болеет 23 человека (на 1 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждены 197 новый случаев заболевания Covid-19, 6 случаев смерти и 75 случаев выздоровления, сейчас болеют 6 181 человек (на 116 больше за сутки);

- в Николаевской области 4 новых случая заболевания за сутки, 7 человек выздоровели, сейчас болеет 90 человек (на 3 меньше за сутки);

- в Одесской области 61 новый случай заболевания, 2 человека умерли, 24 выздоровели, сейчас болеет 1 288 человек (на 35 больше за сутки);

- в Полтавской области 6 новых случаев заболевания и 2 – выздоровления, болеют 23 человека (на 4 больше за сутки);

- в Ровенской области 70 новых случаев заболевания и 146 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 522 человека (на 76 меньше за сутки);

- в Сумской области 2 новых случая заболевания и 4 случая выздоровления, сейчас болеет 38 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Тернопольской области 45 новых случаев заболевания и 23 – выздоровления, сейчас болеют 834 человека (на 22 больше за сутки);

- в Харьковской области 58 новых случаев заболевания, 3 летальных случая, 39 человек выздоровели, сейчас болеют 1 184 человека (на 16 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 1 случай заболевания, 3 человека выздоровели, сейчас болеют 14 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Хмельницкой области 8 новых случаев заболевания, 11 – выздоровления, сейчас болеют 119 человек (на 3 меньше за сутки);

- в Черкасской области 12 человек заболели, 4 выздоровели, сейчас болеют 142 человека (на 8 больше за сутки);

- в Черновицкой области 24 новых случая заболевания, 2 человека умерли, 117 выздоровели, сейчас болеет 1914 человек (на 95 меньше за сутки);

- в Черниговской области 4 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 322 человека (на 4 больше за сутки).

Как сообщалось, по состоянию на утро четверга, 16 июля, выявлено 848 новых случаев Covid-19, 800 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 18 больных умерли. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 079 человек, что на 30 больше, чем днем ранее.

Теги: #коронавирус #украина
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