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09:36 16.07.2020

В Украине 848 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 800 - выздоровели, 18 новых жертв вируса

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В Украине 848 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 800 - выздоровели, 18 новых жертв вируса

В Украине по состоянию на утро четверга выявлено 848 новых случаев COVID-19, 800 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 18 больных умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 15 июля, сообщалось о 836 новых случаях заболевания Covid-19, 14 июля было 638 инфицированных,13 июля сообщалось о 612 заболевших. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 56 455 человек, выздоровевших – 28 931, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 445 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 079 человек, что на 30 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (197 случаев) и в Киеве (116 случаев).

Теги: #коронавирус #украина
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