В поездах до Киева и обратно решили продавать билеты на места

Начиная с четверга, 16 июля, восстановлено полноценную продажу билетов на поезда дальнего следования, следующих из Киева и обратно, сообщила пресс служба АО "Укрзализныця".

"С сегодняшнего дня в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, возобновление полноценной продажи билетов стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что ранее реализация билетов в объеме 100% была начата на такие поезда: №7/8 Харьков - Одесса - со 2 июня, №81 / 82 Харьков - Новоалексеевка и №53 / 54 Днепр - Одесса - с 17 июня, №91/92 Одесса - Константиновка - с 29 июня.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.