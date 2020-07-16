События

08:39 16.07.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 584 тыс., число инфицированных - более 13,5 млн

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Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 584 тыс. 124 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 496, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Днем ранее этот показатель составлял 5 тыс. 786.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, насчитывается 13 млн 554 тыс. 847 инфицированных СOVID-19, рост за минувшие сутки составил 231 тыс. 317 против 252 тыс. 940 сутками ранее, излечились 7,53 млн человек.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.

В Соединенных Штатах выявлено 3 млн 497 тыс. 847 заболевших (рост за сутки - 66 тыс. 273), скончались 137 тыс. 407 человек, (рост за сутки - 941), излечились более 1 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 млн 966 тыс. 748 человек (рост за сутки - 39 тыс. 924), умерли 75 тыс. 366 (рост за сутки - 1 тыс. 235), вылечены более 1,35 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 936 тыс. 181 до 968 тыс. 857 при 24 тыс. 914 летальных исходах и 612 тыс. выздоровевших.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 45 тыс. 138 человек, заразился 293 тыс. 469 человек.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 75,3. В США на 1 млн населения скончались 423 человека, Бразилии - 355, Индии - 18, Великобритании - 664.

Теги: #данные #коронавирус #мир #распространение
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