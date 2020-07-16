Во Львовской области за день почти 200 новых больных коронавирусом

197 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали во Львовской области за 15 июля, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Лабораторные центры провели 1144 ПЦР-теста, из них 197 позитивные. Среди них 84 жителя Львова", - указано в сообщении.

Также горсовет сообщает, что остаток проб, подлежащих анализу, составляет 496.

В общей сложности за время пандемии во Львовской области коронавирус диагностировали у 7622 людей, 199 больных умерли, 1242 – выздоровели.