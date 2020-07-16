События

07:37 16.07.2020

Число жертв коронавируса COVID-19 в США превысило 140 тыс

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Число жертв коронавируса COVID-19 в США превысило 140 тыс

В США по состоянию на 07:00 четверга от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 140 тыс. 140 человек, сообщил портал Worldometer.

Смертность в стране достигла 423 человек на 1 млн жителей.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, всего с начала пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах зафиксировано 3 млн 616 тыс. 747 случаев заражения коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп в мае заявил журналистам, что он надеется, что смертность в стране от вируса не превысит 100 тыс. человек, "хотя это все равно ужасно".

Теги: #сша #жертвы #коронавирус
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