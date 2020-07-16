В Турции разбился военный самолет, погибли семь человек

Семь сотрудников службы безопасности Турции погибли в результате крушения разведывательного самолета, сообщило агентство "Анадолу" в четверг со ссылками на министерство внутренних дел страны.

"Нам сообщили, что мы потеряли семь героев, двое из них - пилоты", - заявил журналистам министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Самолет с понедельника выполнял разведывательные полеты в провинциях Ван и Хаккари, сообщил он. По его словам, последний раз пилоты выходили на связь с центром управления полетами в среду вечером, примерно через 10 минут после этого самолет пропал с экранов радаров.