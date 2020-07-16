События

07:19 16.07.2020

Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь

2 мин читать
Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские воины не пострадали, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"15 июля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня… За прошедшие сутки потерь среди украинских защитников Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук утром в четверг.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Марьинки противник дважды открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По защитникам Талаковки, кроме гранатометов и пулеметов, враг применил и минометы 120-го калибра. В районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Авдеевка агрессор обстреливал украинских бойцов из гранатометов и пулеметов.

Проявляли захватчики свою огневую активность и рядом с Новолуганским, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь наемники задействовали вооружения БМП и автоматические станковые гранатометы.

Также факты использования противником вооружения запрещенного минскими соглашениями обнаружено неподалеку Орехово и Новотошковского. На этих участках фронта российские наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того за минувшие сутки наемники в очередной раз обстреляли подконтрольный украинскому правительству населенный пункт. Враг обстрелял из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2, находящихся на вооружении ВС РФ, поселок Новолуганское. Один из неразорвавшихся боеприпасов обнаружено на территории сельскохозяйственного предприятия этого прифронтового населенного пункта. В дальнейшем мину утилизируют подразделения государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным разведки 15 июля украинские защитники уничтожили двух захватчиков.

"За минувшие сутки потерь среди украинских защитников Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Потерь за текущие сутки среди наших защитников нет", - добавили в штабе.

С начала текущих суток российские наемники активности не проявляли.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:37 16.07.2020
Во Львовской области за день почти 200 новых больных коронавирусом

Во Львовской области за день почти 200 новых больных коронавирусом

08:27 16.07.2020
Прокуратура в Черкасской области требует вернуть в собственность государства землю с/х значения стоимостью 320 млн грн

Прокуратура в Черкасской области требует вернуть в собственность государства землю с/х значения стоимостью 320 млн грн

06:59 16.07.2020
На Буковине от коронавируса выздоровели гораздо больше людей, чем заболели, однако осенью вероятна повторная вспышка

На Буковине от коронавируса выздоровели гораздо больше людей, чем заболели, однако осенью вероятна повторная вспышка

06:48 16.07.2020
Разоблачена межрегиональная группировка, занимавшаяся незаконным изготовлением и сбытом оружия

Разоблачена межрегиональная группировка, занимавшаяся незаконным изготовлением и сбытом оружия

06:03 16.07.2020
В Херсонской области чиновник разоблачен на продаже госземли на 1,8 млн грн

В Херсонской области чиновник разоблачен на продаже госземли на 1,8 млн грн

04:53 16.07.2020
В Харькове из-за халатности главврача больница потратила почти 3 миллиона на несуществующие фотоальбомы

В Харькове из-за халатности главврача больница потратила почти 3 миллиона на несуществующие фотоальбомы

02:38 16.07.2020
Еще одно смертельное ДТП произошло под Киевом

Еще одно смертельное ДТП произошло под Киевом

00:51 16.07.2020
Рада в четверг может назначить глав НБУ, АМКУ и вице-премьера

Рада в четверг может назначить глав НБУ, АМКУ и вице-премьера

22:18 15.07.2020
Зеленский внес в парламент кандидатуру Шевченко на пост главы Нацбанка

Зеленский внес в парламент кандидатуру Шевченко на пост главы Нацбанка

21:46 15.07.2020
Кирилл Шевченко стал кандидатом на пост главы НБУ

Кирилл Шевченко стал кандидатом на пост главы НБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский внес в парламент кандидатуру Шевченко на пост главы Нацбанка

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, пострадавших нет

Венедиктова: суды удовлетворили 60 исков бывших прокуроров в связи с люстрацией и 15 – в связи с реформой органов прокуратуры

Украинская сторона забрала тело военнослужащего, погибшего 13 июля на Донбассе

Кабмин повысил показатель для определения стран "красной" зоны с 40 до 55 активных больных на 100 тыс. населения

ПОСЛЕДНЕЕ

Число жертв коронавируса в мире превысило 584 тыс., число инфицированных - более 13,5 млн

Число жертв коронавируса COVID-19 в США превысило 140 тыс

В Турции разбился военный самолет, погибли семь человек

Трамп заменил главу своего предвыборного штаба

США рассматривают действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели

Twitter работает с ограничениями после взлома аккаунтов ряда известных людей

ЕС видит в Индии партнера в геополитике, в частности в достижении климатических целей

Болгария разрешила украинцам въезд без обсервации и тестов на COVID-19

Полиция задержала 132 человека на акции оппозиции в центре Москвы

Премьер-министр Туниса подал в отставку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА