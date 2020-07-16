На Буковине от коронавируса выздоровели гораздо больше людей, чем заболели, однако осенью вероятна повторная вспышка

В Черновицкой области 15 июля от коронавирусной болезни выздоровели 117 буковинцев, заболели же - 24, сообщил глава региона Сергей Осачук.

"24 новых случая коронавируса в области сегодня и 117 буковинцев выздоровели - превосходное соотношение!", - написал Осачук.

По его словам, общее число инфицированных составило 5232 человека. Всего лабораторный центр обработал 282 образца.

Кроме того, глава ОГА обратил внимание, что осенью вполне вероятна вторая волна заболевания.

"Такие утешительные цифры не должны вводить в заблуждение. COVID-19 до сих пор с нами и он все еще опасен. Медики говорят о возможной второй волне заболевания осенью. Поэтому мы должны работать над тем, чтобы ее удержать", - подчеркнул он.