События

06:03 16.07.2020

В Херсонской области чиновник разоблачен на продаже госземли на 1,8 млн грн

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 Киберполиция разоблачила чиновника, имевшего доступ в Государственный реестр прав на недвижимое имущество и воспользовавшегося своим положением, незаконно продал государственную землю на 1,8 млн грн в Херсонской области, сообщила пресс-служба Киберполиции.

"Мужчина имел доступ в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Используя служебное положение, он несанкционированно изменил информацию в Государственном реестре прав на недвижимое имущество в отношении владельцев двух земельных участков курортного района области, общей площадью более 80 га. Впоследствии, фигурант незаконно вывел эти земли из государственной собственности в коммунальную и продал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ущерб, нанесенный государству оценивается в более 1,8 млн грн.

Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство по ч.3 ст.362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеет право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту дела грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. Ему объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от должности. Следствие продолжается.

Теги: #херсонская_область #госземля #продажа #украина #чиновник
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