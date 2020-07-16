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04:55 16.07.2020

Twitter работает с ограничениями после взлома аккаунтов ряда известных людей

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Twitter работает с ограничениями после взлома аккаунтов ряда известных людей

Социальная сеть Twitter продолжает работать с ограничениями после того, как аккаунты ряда известных людей были взломаны, предположительно, с целью совершения кибермошенничества.

"Мы продолжаем ограничивать возможность писать сообщения, менять пароль и некоторые другие функции учетной записи, пока мы изучаем ситуацию. Спасибо за ваше терпение", - говорится в сообщении, опубликованном службой поддержки Twitter.

Ранее соцсеть заявила, что ей известно о произошедшем, и ее сотрудники разбираются с ситуацией.

"Нам известно об инциденте с безопасностью, затронувшем аккаунты в Twitter. Мы расследуем и принимаем меры, чтобы исправить это", - написала служба технической поддержки.

Несколько известных аккаунтов Twitter, в том числе бывшего вице-президента США Джо Байдена, бывшего президента Барака Обамы, генерального директора Tesla Илона Маска и соучредителя Microsoft Билла Гейтса, разместили в среду аналогичные твиты с просьбой пожертвовать биткоины, обещая вернуть их в двойном размере через полчаса.

Все сообщения включали адрес одного и того же биткоин-кошелька, в который за последние несколько часов было вложено $112 тыс. Неясно, поступили ли эти деньги от ничего не подозревающих пользователей или от самих мошенников.

Очевидная афера также привлекла внимание ФБР.

"Нам известно о сегодняшнем инциденте с безопасностью, связанном с несколькими аккаунтами в Twitter, принадлежащими высокопоставленным лицам", - говорится в заявлении о отделения ФБР в Сан-Франциско.

"Мы советуем общественности не становиться жертвой этой аферы, отправляя криптовалюту или деньги в связи с этим инцидентом", - добавили в ФБР.

Предполагается, что данная кибератака является самой крупной в истории системы безопасности Twitter.

Теги: #сша #twitter #ограничения #кибератака
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