События

04:53 16.07.2020

В Харькове из-за халатности главврача больница потратила почти 3 миллиона на несуществующие фотоальбомы

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 Правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) главному врачу одного из харьковских медучреждений

"Действия мужчины причинили убытки в сумме почти 3 миллиона гривен", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, главврач подписал и скрепил печатью учреждения договор ответственного хранения и акт приема-передачи 8 тыс. фотоальбомов. Документы предоставил предприниматель, заключивший с больницей договор о закупке альбомов для фотографий. Подписывая документы, главврач не проверил наличие указанного в договоре имущества. Он также подписал и скрепил печатью платежное поручение, на основании которого больница перечислила 2 млн.864 тыс.грн за несуществующие альбомы для фотографий на счет предпринимателя.

Как сообщалось, ранее правоохранители объявили о подозрении предпринимателю, заключившему договор с больницей. Ему инкриминируется ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #главврач #украина #подозрение #харьков
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