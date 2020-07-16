ЕС видит в Индии партнера в геополитике, в частности в достижении климатических целей

Европейский союз видит в Индии партнера в геополитике и, особенно, в достижении климатических целей, а также в поддержании открытой мировой торговли, заявил в среду председатель Европейского совета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС-Индия.

"По мере изменения динамики силы по всему земному шару, ЕС хочет играть более весомую роль в регионе, а также роль глобальной державы", - сказал Мишель по итогам саммита, который состоялся в среду в форме видеоконференции.

С индийской стороны в виртуальной встрече в верхах участвовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В дискуссии стороны сосредоточились на трех темах: пандемии COVID-19 и послекризисном восстановлении экономики, двусторонних отношениях, региональных проблемах и вопросах безопасности.

"ЕС и Индия, - отметил Мишель, - объединяются в борьбе с COVID-19, и я приветствую роль Индии, как на региональном, так и на глобальном уровне, ее вклад в разработку и изготовление вакцины, которая должна быть доступна всем".

Он подчеркнул, что ЕС и Индия будут и дальше развивать сотрудничество по вопросам безопасности, обороны и военные контакты, взаимодействовать в борьбе с терроризмом, киберугрозами и организованной преступностью, вместе работать над укреплением безопасности в Индийском океане, по которому проходит 40% объема их двусторонней торговли.

Но особенно важна Евросоюзу Индия как союзник в достижении климатических целей, учитывая, что на Европу приходится лишь небольшая доля глобальных выбросов парниковых газов.

"Европейский союз взял на себя обязательства по Европейскому "зеленому курсу", - напомнила в своем выступлении глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. - Однако мы полностью осознаем тот факт, что на глобальном уровне мы ничего не изменим, если не будем работать с такими партнерами, как Индия".

Она назвала хорошим итогом саммита договоренность о начале специального диалога по изменению климата, в том числе об укреплении сотрудничества в области солнечной энергетики, офшорной ветроэнергетики, ресурсоэффективности и круговой экономики.

ЕС - крупнейший торговый и инвестиционный партнер Индии. Но Индия занимает только 2% объема внешней торговли ЕС. Еврокомиссия считает это недостаточным и хочет заключить с Дели соглашение о свободной торговле. Но, по словам брюссельских чиновников, это наталкивается на протекционистские тенденции в сегодняшней Индии.

"Мы хотим прийти к масштабному торговому соглашению, которого пока нет, но с установлением диалога по торговле и инвестициям на высоком уровне надеемся продвинуться вперед, - сказала фон дер Ляйен. - Он должен включать наши обычные требования о доступе к рынку государственных закупок и, конечно, (о стандартах) устойчивого развития".

По итогам саммита подписано Совместное заявление, в котором зафиксированы состояние отношений ЕС-Индия и общее видение развития их сотрудничества.