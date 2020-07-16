Еще одно смертельное ДТП произошло под Киевом

На Старообуховской трассе под Киевом, где несколько дней назад в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека, произошла еще одна смертельная авария, в которой на этот раз погибли два человека, еще один госпитализирован, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

"По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота" столкнулся с "Фольсквагеном", который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель "Тойоты" и пассажир "Фольскваген" погибли на месте, а водитель последней машины с телесными повреждениями доставлен в больничное учреждение", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что инцидент произошел около 15:00 на Старообуховской трассе.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.