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02:38 16.07.2020

Еще одно смертельное ДТП произошло под Киевом

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Еще одно смертельное ДТП произошло под Киевом

На Старообуховской трассе под Киевом, где несколько дней назад в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека, произошла еще одна смертельная авария, в которой на этот раз погибли два человека, еще один госпитализирован, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

"По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота" столкнулся с "Фольсквагеном", который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель "Тойоты" и пассажир "Фольскваген" погибли на месте, а водитель последней машины с телесными повреждениями доставлен в больничное учреждение", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что инцидент произошел около 15:00 на Старообуховской трассе.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Теги: #киев #украина #дтп_жертвы
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