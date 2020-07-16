Рада в четверг может назначить глав НБУ, АМКУ и вице-премьера

Верховная Рада может назначить главу Национального банка Украины в четверг, предполагает заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Вероятно, голосование за главу Нацбанка состоится уже завтра (в четверг – ИФ)", - написала Кравчук в Фейсбуке поздно вечером в среду.

Ее коллега по фракции народный депутат Александр Качура тоже сообщил в своем Телеграм-канале, что голосование по назначению главы НБУ должно состояться в четверг.

"Также Верховной Раде предложат назначить вице-премьера и главу АМКУ", - написал Качура.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.

В парламенте также зарегистрированы проекты постановлений о назначении о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром Украины, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности и о назначении главой Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) первого заместителя главы ведомства Ольги Пищанской, исполняющей обязанности главы после увольнения 3 июля Юрия Терентьева и о назначении.

Уруский, 1963 г.р., - доктор технических наук, профессор, автор и соавтор более 50 научных трудов, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1996г). Академик Международной академии аэронавтики. Занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета министров. Учредил ряд компаний, предлагающих услуги предприятиям аэрокосмической отрасли.

С начала апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик "Прогресстех-Украина" – компания Boeing.