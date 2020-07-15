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23:37 15.07.2020

Премьер-министр Туниса подал в отставку

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Премьер-министр Туниса Эльяс Фахфах подал прошение об отставке после конфликта с крупнейшей в парламенте исламистской партией "Ан-Нахда", пишут в среду западные СМИ со ссылкой на анонимные источники.

Отношения между Фахфахом и партией "Ан-Нахда", во главе которой стоит спикер парламента Рашид Ганнуши, обострились в очередной раз на этой неделе: премьер-министр объявил о готовящихся перестановках в правительстве, в результате которых своих постов могут лишиться шесть министров из этой партии.

В ответ на озвученные планы "Ан-Нахда" заявила о готовности объявить вотум недоверия правительству.

Уже в течение нескольких месяцев в отношении Эльяса Фахфаха ведется расследование по обвинениям в конфликте интересов. Оно связано с тем, что премьер-министр владеет акциями нескольких частных компаний, которым удалось выиграть государственные тендеры.

Эльяс Фахфах и его правительство привели к присяге в феврале 2020 года.

Теги: #тунис #отставка #премьер
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