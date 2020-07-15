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20:39 15.07.2020

Комитет Рады по местному самоуправлению поддержал законопроект о столице Украины - нардеп

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Комитет Рады по местному самоуправлению поддержал законопроект о столице Украины - нардеп

Комитет Верховной Рады по местному самоуправлению поддержал голосование во втором чтении за законопроект "О городе Киеве – столице Украины", сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

"Комитет по местному самоуправлению единогласно поддержал законопроект "Про город Киев - столицу Украины" ко второму чтению", - написал он на телеграмм-канале в среду.

"Это тот самый законопроект, которым полномочия мэра и главы Киевской городской государственной администрации могут быть разделены", - добавил нардеп.

Теги: #киев #законопроект #самоуправление
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