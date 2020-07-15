Похищенный в Киеве 1 июля предприниматель освобожден - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил об освобождении предпринимателя Сергея Ткаченко, которого ранее злоумышленники похитили и удерживали в течение двух недель.

"В результате четких и слаженных действий полиции только что был освобожден предприниматель Сергей Ткаченко, которого похитили в Киеве 1 июля. Две недели его держали в наручниках в подвале. Трех злоумышленников задержали. Предприниматель возвращается к своей семье", - написал Аваков в своем Twitter в среду вечером.

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко уточнил, что задержаны трое злоумышленников. Они удерживали Ткаченко в подвале на территории Голосеевского района Киева прикованным к батарее, пытали, били и издевались, вымогая деньги.

"Сейчас с ним работают медики. Его жизни ничего не угрожает. Сегодня вечером он будет уже в кругу родных. А злодеев теперь ждет длительный срок заключения за похищение и пытки человека", - написал Геращенко на своей странице в Facebook, поблагодарив сотрудников полиции и особенно сотрудников уголовного розыска за спасение жизни человека.

В свою очередь, патрульная полиция в своем Телеграм-канале сообщила, что в ходе плана "перехват" правоохранители разыскали автомобиль и людей, вероятно, причастных к похищению человека. "Сегодня днем патрульные получили ориентировку на автомобиль Subaru, на котором передвигались лица, вероятно, причастные к похищению человека… Subaru удалось обнаружить и остановить на Кольцевой дороге. Все трое находившихся в салоне авто задержали стражи порядка", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Шевченковского района.