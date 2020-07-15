События

20:13 15.07.2020

Зеленский инициирует налоговые льготы для проектов и программ в сфере культуры, туризма и креативных индустрий

2 мин читать
Зеленский инициирует налоговые льготы для проектов и программ в сфере культуры, туризма и креативных индустрий

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект, который предусматривает уменьшение или освобождение от налогообложения ряда проектов и программ в сфере культуры, туризма и креативных индустрий, сообщается на сайте главы государства в среду.

Законопроект №3851 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий" предлагает освободить от налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) гранты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе за счет бюджетных средств, международной технической помощи для реализации проекта или программы в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий.

Также документ предлагает освободить от НДФЛ суммы культурных грантов при условии их полного и целевого использования и предположить, что в случае неполного или нецелевого использования такого гранта он признается доходом и подлежит налогообложению на общих основаниях.

Кроме того, документ предусматривает снижение налога на добавленную стоимость (НДС) до 7% для стимулирования спроса и расширения доступности общественно важных услуг, в частности, показа спектаклей, выступлений профессиональных художественных коллективов, кинематографических премьер, показа оригиналов музыкальных произведений, демонстрации выставочных проектов, проведения экскурсий в музеях и заповедниках и их посещения.

Также предлагается применять пониженную ставку НДС к показу фильмов, адаптированных в украиноязычные версии инклюзивного назначения, а также со специальными адаптированными субтитрами, предназначенными для просмотра лицами с нарушением зрения, субтитрами инклюзивного назначения, выполненными на украинском языке (для лиц с нарушением слуха).

Законопроект инициирует освобождение от НДС импорта национального кинематографического наследия, и продление до 2025 года действующего освобождения от НДС операций по производству национальных фильмов, по тиражированию национальных фильмов и дублированных на государственном языке иностранных фильмов, по дублированию иностранных фильмов на государственном языке, по сохранению, восстановлению и реставрации национального кинематографического наследия.

Теги: #президент #культура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:48 15.07.2020
Зеленский сейчас получил бы в 1-м туре выборов президента 36,8% голосов, Бойко - 17,2%, Порошенко - 15,3% - опрос

Зеленский сейчас получил бы в 1-м туре выборов президента 36,8% голосов, Бойко - 17,2%, Порошенко - 15,3% - опрос

22:52 14.07.2020
Эрдоган обвинил Армению в атаках на азербайджанских военных

Эрдоган обвинил Армению в атаках на азербайджанских военных

20:12 13.07.2020
Зеленский выступает за максимальное ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде, повлекшем гибель людей

Зеленский выступает за максимальное ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде, повлекшем гибель людей

19:43 13.07.2020
Зеленский посетил заседание фракции "Слуга народа"

Зеленский посетил заседание фракции "Слуга народа"

23:19 12.07.2020
Действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре президентских выборов в стране

Действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре президентских выборов в стране

18:58 12.07.2020
Языковой омбудсмен намерен встретиться с Зеленским и Шмыгалем "в ближайшее время"

Языковой омбудсмен намерен встретиться с Зеленским и Шмыгалем "в ближайшее время"

06:07 11.07.2020
Трамп смягчил приговор своему другу и советнику - Белый дом

Трамп смягчил приговор своему другу и советнику - Белый дом

06:12 10.07.2020
COVID-19 подтвердился у временного президента Боливии

COVID-19 подтвердился у временного президента Боливии

15:16 08.07.2020
Правительство Украины разрешило учреждениям культуры работать до 23:00 при соблюдении ряда ограничений

Правительство Украины разрешило учреждениям культуры работать до 23:00 при соблюдении ряда ограничений

14:59 08.07.2020
Правительство Украины выделило 1 млрд грн креативным индустриям сферы культуры

Правительство Украины выделило 1 млрд грн креативным индустриям сферы культуры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, пострадавших нет

Венедиктова: суды удовлетворили 60 исков бывших прокуроров в связи с люстрацией и 15 – в связи с реформой органов прокуратуры

Украинская сторона забрала тело военнослужащего, погибшего 13 июля на Донбассе

Кабмин повысил показатель для определения стран "красной" зоны с 40 до 55 активных больных на 100 тыс. населения

В Геническе из-за ложного сообщения о минировании полиция эвакуировала 400 человек и проверила 14 объектов города

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Украины осудил ранение и задержание Россией гражданина Грузии на линии оккупации с Цхинвальским регионом

Рада рассмотрит изменения в избирательное законодательство в четверг

Бизнесмен Ярославский просит Зеленского вмешаться в ситуацию с "Электротяжмашем" для сохранения завода

Корабли НАТО вошли в Черное море для проведения совместных учений с ВМС Украины и Болгарии

Walmart обяжет покупателей носить маски во всех магазинах в США с 20 июля

Брюссель представил трехмесячный план борьбы Евросоюза с коронавирусом

В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России в связи с гибелью самолета MH17

Суд в Полтаве взял под стражу 7 фигурантов дела о наркоторговле с участием бывших правоохранителей

В Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Пищанской главой АМКУ

Kharkiv Palace Hotel Ярославского намерен в сжатые сроки запустить казино

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА